Camerano si tinge di Rosso Conero tra cantine, concerti e performance artistiche

Camerano 28 agosto 2023 – 20 cantine, 15 punti di ristoro, 34 gruppi musicali, 40 concerti e performance artistiche, 5 mostre “tematiche” e 2 convegni: questi i numeri che caratterizzeranno la XXVIII edizione della Festa del Rosso Conero che si terrà a Camerano nel prossimo fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023.

Camerano, d’altronde, è la patria del Rosso Conero, un vino che proprio in quest’area esprime al massimo le sue grandi caratteristiche e, quindi, in occasione della XXVIII edizione della festa sarà celebrato in maniera adeguata.

Stand aperti dalle ore 19.00 fino all’01.00 e musica con dj set e concerti sino alle 02.30 nelle giornate di venerdì e sabato e l’01.30 in quella di domenica. Un grande vino come il Rosso Conero non può che essere accompagnato da ottimo cibo e in questa edizione si potrà scegliere tra carne e pesce passando per menù biologici, vegetariani, vegani e, ancora, percorsi di degustazione ad hoc con chef e verticali grazie alla collaborazione dei sommelier dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) la più grande associazione di professionisti del vino nel mondo. Una festa particolarmente attenta all’ambiente e alla sicurezza. Differenziazione spinta di tutti i rifiuti con particolare attenzione agli oli esausti di frittura e ai rifiuti organici. Oltre 50 addetti alla security e un servizio sanitario di primo ordine con la presenza di personale specializzato, medici e ambulanze.

“La macchina comunale si è adoperata con il massimo delle energie – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – al fine di poter organizzare una festa unica. Questa edizione, d’altronde, è la prima che non è viziata dai restringimenti dovuti alla pandemia. Il Rosso Conero è Camerano con tutto ciò che ne consegue. Dal turismo all’imprenditoria, passando per l’occupazione e la visibilità mediatica che questo grande vino può garantire a tutto il territorio. Ci tengo a precisare che quest’anno abbiamo voluto dare particolare importanza al “piano sicurezza” della festa, con molti addetti e un servizio sanitario che possa garantire alle migliaia di persone previste di vivere Camerano, i prodotti e le sue bellezze in totale serenità”.