Camerano si veste a festa, magia servita con "Natale on the road": il cartellone degli eventi

CAMERANO - Entra nel vivo con l’arrivo del week end dell’Immacolata Concezione il cartellone degli eventi natalizi di Camerano. Venerdì 8 dicembre, a partire dalle ore 16.00 sino a sera in Piazza Roma il “Natale on the road” una serie di iniziative dedicate alle famiglie ed ai più piccoli. Sempre venerdì alle ore 16.00 il vernissage della “VI Mostra di Arte Presepiale” a cura del Gruppo Amici del Presepe presso la Chiesa di Santa Faustina, l’esposizione sarà visitabile fino al giorno 7 gennaio 2024.

Sabato 9 alle ore 18.00 grande evento presso la Grotta Ricotti con la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Il Canello” di Alessandro Pertosa, alle ore 21.00 il bis. La performance vedrà in scena Gianluca Budini, Rodolfo Salustri con musiche e suono binaurale di Marco Fagotti, la regia è di Andrea Anconetani. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre al numero whatsapp 331.7598224.

“Dopo le accensioni delle luci di domenica – ha dichiarato Barbara Mori Assessore con delega alla Cultura del Comune di Camerano – prende il via il nostro cartellone degli eventi natalizi. Tre momenti che possono soddisfare le esigenze di tutti per l’avvio ufficiale delle festività”.