Novant'anni di Cai, al Palaprometeo una serata con salite e arrampicate inedite

ANCONA – Salite e arrampicate inedite. In occasione del 90esimo anno dalla rifondazione della sezione Cai di Ancona, il Club Alpino Italiano organizza una serata con l'istruttore nazionale di arrampicata libera Francesco Piacenza. Appuntamento domani sera, 13 gennaio, alle 21, alla sala conferenze “Terzo Censi” del Palaprometeo, lungo la Cameranense. Piacenza, anconetano, 42 anni, di professione biologo, è un esperto escursionista, istruttore di alpinismo alla scuola La Fenice e membro della commissione tecnica Caai, club alpino accademico italiano.

Piacenza si racconterà al pubblico, parlerà della sua passione, di come si è avvicinato all'escursionismo e al mondo dell'arrampicata con foto e video fin dalle prime escursioni. Un modo per dare stimoli a chi deciderà di avvicinarsi al Cai. Dal 2003 il 42enne fa parte della scuola di alpinismo e arrampicata libera La Fenice. Fa corsi in tutta Italia, ha 20 anni di esperienza e fa parte della sezione club alpino accademico che accoglie i migliori alpinisti italiani. Durante la serata farà vedere salite da lui intraprese che pochi hanno fatto. L'ingresso è gratuito.