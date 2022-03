Lo Staff di Opera4Kids, servizio educativo della Cooperativa Opera, organizza presso la Biblioteca Baden Powell di Camerano "C’era una volta…Letture Animate in Biblioteca", due pomeriggi di lettura per i più piccoli. Pagine da ascoltare e accarezzare vi aspettano!



Sabato 12 marzo sarà dedicato ai più bambini più piccoli dai 3 ai 6 anni e sabato 26 marzo ai più grandi dai 7 ai 10 anni.

Dopo la lettura animata la Biblioteca rimarrà aperta fino alle 18 per continuare a scoprire il mondo dei libri.



Info:

12 marzo e 26 marzo 2022 ore 16-17

Biblioteca Baden Powell - Via S. Apollinare, Camerano

Costo: 3€ a bambino



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al numero 071 7304018.