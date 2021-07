Buffa racconta "Italia mundial": all'arena rivivono i grandi gol della storia

Federico Buffa racconta i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Tardelli, le parate di Zoff, la pipa di Bearzot, il presidente della Repubblica Sandro Pertini, l’indimenticabile estate del 1982. Il 10 luglio alle 21.30 il giornalista sportivo approda con il suo spettacolo "Italia Mundial" all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte.

In occasione del festival dell'Arena questo è uno degli appuntamenti più attesi in calendario. Il prezzo del biglietto disponibile su Viva Ticket è di 17,20 euro in gradinata e 22,93 euro in platea (singoli e congiunti).