"Brain, cosa ti dice la testa": viaggio nei ricordi con il Nuovo melograno

Sabato 19 Febbraio, alle ore 21.00, la Compagnia Nuovo Melograno di Senigallia sarà in scena sul palco del Teatro Panettone in occasione della rassegna “Made in Marche”, nel cartellone numericamente più importante organizzato dal Gruppo Teatrale Recremisi e sostenuto dal Comune di Ancona.

“Brain Cosa Ti Dice La Testa”, scritto da Cristian Strambolini e diretto dallo stesso e Daniele Vocino, è un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nei sentimenti di un ragazzo, Stefano, che si trova davanti ad un momento importante della sua vita. E’ uno spettacolo che ognuno può fare proprio, dove ogni persona può ritrovarsi; parla di noi, esseri umani, con le nostre fragilità e i nostri punti di forza.

Come si comporta la nostra mente quando abbiamo bisogno di prendere una decisione? Come affronta un lutto, una situazione di rabbia o l’amore la nostra coscienza razionale? E cosa può succedere se in quelle stesse situazioni o in momenti analoghi scegliessimo di seguire la nostra parte creativa?

La natura umana è l’insieme delle caratteristiche distintive, compresi i modi di pensare, di sentire e di agire, che gli esseri umani tendono naturalmente ad avere, indipendentemente dall’influenza della cultura. Sin da quando siamo nati, famiglia, scuola e società, per il nostro bene, ci educano a compiere le nostre scelte seguendo la razionalità, tenendo un po’ a freno quella parte più istintiva tipica della nostra mente creativa. E’ sempre giusto?

Nello spettacolo si attraversano il comico e il drammatico con ironia e dinamicità. Musica, danza e canto fanno da cornice ad una performance che si allaccia empaticamente allo spettatore che si ritrova e si rivede nelle “vicende umane” della pièce.