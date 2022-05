Brahms e il valzer: i solisti dell'Accademia sul palco

Vi piace Brahms? è il titolo di un romanzo di Françoise Sagan, che ebbe grandissimo successo negli anni Sessanta del secolo passato, anche grazie al film che si ispirava al libro e vedeva protagonisti Ingrid Bergman e Yves Montand. A questa domanda potranno rispondere gli spettatori del concerto che vedrà accanto ai solisti dell’Accademia d’Arte Lirica due musicisti d’eccezione, i pianisti Michele Campanella e Monica Leone: l’appuntamento è per venerdì 27 Maggio, alle ore 21.15 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

Brahms e il valzer è il titolo del concerto, dedicato a tre composizioni per pianoforte a quattro mani: i Sedici Valzer op. 39, e due raccolte di canzoni d’amore in tempo di valzer: i Liebesliederwalzer op. 52, i Neue Liebesliederwalzer op. 65, due cicli di Lieder che richiedono quattro voci (soprano, contralto, tenore e basso). Il primo ciclo fu composto da Johannes Brahms nel 1868-1869, mentre il secondo tra il 1869 e il 1874. Il testo delle canzoni – da Polydora di Georg Friedrich Daumer, poeta e filosofo tedesco - viene da canti popolari di varie zone d'Europa tra cui Turchia, Polonia, Lettonia e Sicilia. Solo l’ultima canzone dell’op. 65 è una poesia del grande Johann Wolfgang Goethe.

Michele Campanella – pianista, direttore, scrittore - è una delle figure più importanti del pianismo internazionale, presente nella stagioni delle più importanti orchestre e società di concerto, con una vasta discografia. La pianista Monica Leone ha al suo attivo un’intensa attività concertistica, che l’ha portata a suonare per le più autorevoli istituzioni internazionali, inaugurando la stagione della Sidney Simphony.

Il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella è il naturale sviluppo della consuetudine a suonare insieme tra insegnante e studente prima, tra partners nella musica e nella vita poi: è frutto di una mentalità e di un approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti nella scuola di Vincenzo Vitale.

I due musicisti hanno lavorato con i giovani solisti dell’Accademia osimana per quest’importante progetto di musica da Camera, che viene realizzato in collaborazione con Asolo Musica – che lo programma in settembre nel festival Incontri Asolani – e con il Teatro Comunale di Monfalcone, dove è previsto per il gennaio 2023.



