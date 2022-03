"Il mio amico è un asino" e "Black Aida": doppio spettacolo tra fiabe e oggetti animati

Prosegue nei teatri della provincia di Ancona la Stagione di Teatro Ragazzi 2022 curata dall’ATGTP in collaborazione con Amat e con il sostegno dei Comuni. Domenica 20 marzo ore 17 sono due gli spettacoli in programma: “Il mio amico è un asino” della compagnia Florian Metateatro in scena al Teatro La Fenice di Senigallia, e “Black Aida” al Teatro Valle di Chiaravalle, una fiaba africana prodotta da Atgtp e Sferisterio ed ispirata alla celebre opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi.

Al Teatro La Fenice di Senigallia l’appuntamento è con “Il mio amico è un asino”, produzione Florian Metateatro. È la storia di un’amicizia, una relazione pura e incondizionata tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. “Il mio amico è un asino” parla del rispetto per la Natura, della diversità e delle relazioni. Lindo, l’asino protagonista, rappresenta tutti gli animali che ci stanno vicino, aiutandoci e ascoltandoci, che ci capiscono e ci mancano quando siamo lontani. È la metafora di chi, fedele, è sempre al nostro fianco. In scena Zulima Memba e Emanuela D’Agostino, la regia e la drammaturgia sono di Flavia Valoppi. Nello spettacolo la musica viene eseguita dal vivo con filastrocche e canzoni. La drammaturgia è dedicata a “Platero y yo” del Premio Nobel per la Letteratura 1956 Juan Ramon Jimenez, poeta e scrittore spagnolo.

La storia narra di Soledad che cerca da giorni il suo amico che è scomparso e non si capacita di come Lindo, l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla durante la notte. Sarà l’incontro casuale con un musicista di strada che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti gli esseri viventi.

Al Teatro Valle di Chiaravalle va in scena “Black Aida”, una fiaba africana contro ogni guerra, tra musica danza e racconto, per bambini e famiglie, ispirata all’opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi. In scena due artisti del Burkina Faso, l’attrice Bintou Ouattara e il musicista Petit Solo Diabatè, e la cantante lirica Fiammetta Tofoni, per la regia di Simone Guerro e Filippo Ughi.

“Black Aida” rilegge una delle opere più amate del repertorio lirico, una storia che diventa fiaba archetipica, in cui l’amore e la guerra si fondono insieme per dare senso alla vita e al mondo. Il pubblico dell’opera è abituato a vedere l’Aida ambientata nell’Egitto trionfante. Questa versione invece guarda alla storia dal punto di vista etiope, uno sguardo nascosto, tribale, che rilegge anche la musica in questa chiave. La musica è interpretata dai principali strumenti della musica etnica africana, misti al canto lirico, che chiamerà anche al coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo che richiama tutti a celebrare la bellezza del teatro e della musica.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

BIGLIETTI SENIGALLIA:

- Prevendita online:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-mio-amico-e-un-asino/174591

- Prenotazioni ATGTP: dal lun al ven 09.00 - 13.00

0731.56590 - 334-1684688 - biglietteria@atgtp.it

- Biglietti in vendita: c/o il Teatro La Fenice - ven/sab 17.00 - 20.00 e un’ora prima dello spettacolo 071.7930842 / info@fenicesenigallia.it

BIGLIETTI CHIARAVALLE:

- Prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/black-aida/174600

- Prenotazioni ATGTP: dal lun al ven 09.00 - 13.00

0731.56590 - 334-1684688 - biglietteria@atgtp.it

- Biglietti in vendita: c/o il Teatro Valle

mar 17.30720.00, ven 10.00/12.30

e un’ora prima dello spettacolo

071.7451020 / teatro_valle@libero.it