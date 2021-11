Birr’a Teatro, riti e miti della produzione marchigiana: il programma

L'associazione culturale cuprense 21quattro organizza sabato 4 dicembre al teatro Concordia la kermesse “Birr’a Teatro”, una serata per conoscere in teoria e in pratica storia, etichette, lati pratici e aspetti romantici della crescente produzione di birra artigianale made in Marche.

L’appuntamento di sabato 4 dicembre si aprirà alle 17,30 con la presentazione dei birrifici “Jack Rabbit” di Jesi, “La Gallica” di Senigallia, “Microbirrificio Resina” di Potenza Picena e “Molesto” di Cupramontana. Quattro realtà per lo più gestite da giovani imprenditori che illustreranno la loro storia, il fascino, le qualità organolettiche e le potenzialità di mercato delle loro produzioni di maggior successo, con la regia di Cristiano Carriero, storyteller, autore e scrittore. A seguire, in locali attinenti al teatro cuprense, la teoria sarà seguita dalla pratica: i partecipanti all’evento avranno la possibilità di degustare le birre presentate, accompagnandole con street food.