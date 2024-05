La tredicesima edizione della Biciclettata Adriatica

Alla sua tredicesima edizione, la Biclettata Adriatica, nata nel 2011 per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di una mobilità più sostenibile e per il completamento del tratto Marchigiano-Abruzzese della Ciclovia Adriatica, si trova ancora a chiedere a gran voce il completamento delle infrastrutture essenziali: Ponti ciclopedonali e collegamenti tra differenti città.

Quest’anno sono previste due destinazioni da raggiungere con cinque biciclettate:

Meta finale Senigallia (AN) con partenze una da nord (Pesaro) e due da sud (da Ancona e da Jesi), con tappe in tutti i Comuni attraversati. Meta finale Roseto degli Abruzzi (TE) partenze una da nord (San Benedetto del Tronto) e una da sud (Francavilla al Mare), con tappe in tutti i Comuni attraversati.

La Biciclettata Adriatica, manifestazione nata quattordici anni fa da un gruppo di appassionati della mobilità ciclistica è stata pensata per portare all’attenzione delle istituzioni le tematiche relative alla mobilità ciclistica che, nel tempo, ha coinvolto sempre nuovi territori e numerose associazioni ed ha visto lungo la costa adriatica lo sviluppo del progetto di una delle Ciclovie più importanti d’Europa: la CICLOVIA ADRIATICA.

L'evento nelle Marche

Le FIAB marchigiane propongono la Biciclettata, con la stessa formula sperimentata negli anni scorsi con, però più punti di partenza per arrivare a Senigallia, due da sud verso nord (da Ancona e Jesi) e uno da nord verso sud (da Pesaro). Sarà una piacevole “passeggiata” in bicicletta, sotto forma di manifestazione per la promozione della mobilità ciclistica e per sensibilizzare le amministrazioni locali sulla necessità di completare le infrastrutture ciclabili del territorio. La Regione Marche sembra aver “dimenticato” il progetto di completamento dell’infrastruttura ciclabile costiera, che, seppur finanziata nell’ambito del sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche, da qualche tempo ha rallentato il passo. Il tratto che si percorrerà domenica è quello meglio attrezzato nella regione, eppure, ci sono ancora molte interruzioni e criticità: del Ponte sul Fiume Metauro non si vede traccia, il ponte sul Cesano tarda con i lavori, i tratti lungo l’Esino son da completare e l’ingresso e l’uscita per Ancona è semplicemente inesistente, senza alcun progetto ancora messo in campo, nonostante l’importanza di Ancona come capoluogo che ha la Stazione ferroviaria e il porto traghetti più importanti dell’Adriatico. Andando più a sud la situazione è ancor più drammatica, il superamento del Conero è ancora a livello di dibattito, tra Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche non esiste alcun collegamento, più a sud sul fiume Chienti l’appalto è bloccato da più di un anno e tra Porto San Giorgio e Grottammare manca una qualunque parvenza di ciclovia adriatica nonostante da tempo sono disponibili risorse importanti per intervenire.