Biblioteca per bambini: arriva l'isola del tesoro con libri gratuiti

Da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 settembre al via il mercatino gratuito di libri. Nel terrazzo della biblioteca sarà allestito un mercatino di libri per adulti e bambini.

La biblioteca donerà i libri di narrativa che possiede in doppia copia e altri che, per motivi di spazio, deve cedere per fare posto ai nuovi acquisti. Lo spazio è aperto dalle 9,00 alle 13,00, il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.