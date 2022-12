Bosco degli elfi, concerti e laboratori: il programma di BiAnconatale entra nel vivo

Dopo l'inaugurazione di sabato scorso entra nel vivo il programma di biANCONAtale nel prossimo fine settimana. In Piazza Pertini verrà inaugurato il Bosco degli elfi, regno della fiaba e della fantasia. Affollato di elfi e Babbo Natale, il bosco riserva ai più piccoli scenari incantati con una serie di giochi, laboratori e spttacoli di animazione. Da sabato prossimo e fino all'8 gennaio sarà aperto nei sabati, domeniche, alla vigilia di Natale e nei festivi ogni sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19. Sempre in Piazza Pertini è allestito il bosco delle meraviglie, animato da personaggi delle favole e superoi. Accoglierà i bambini ogni domenica e nei festivi. Sempre rivolto ai bambini sabato c'è il laboratorio creativo italiano organizzato da Inlingua school (Via Marconi 26); alle ore 16,30 cui seguirà un secondo laboratorio "Crea il tuo cappellino da elfo" presso la sede di "Ballando ballando" (via Vanvitelli 38). Entrambi gratuti, le due sedi collegate dal trenino di Natale. Iscrizioni al 3668727136. Sotto l'albero di Natale di Piazza Roma, sabato 3 dicembre, due concerti natalizi attendono gli spettatori: quello del Coro delle voci bianche Orlandini alle 17,30 e alle 18,45 i canti di Natale della associazione Zonamusica e Sweetsound Trio.

Per restare al centro città, sono aperti il mercatino natalizio in corso Garibaldi e piazza Cavour dove tutti i giorni si può salire sulla ruota panoramica (ore 10-24) e fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (orario weekend 10,30-13; 15,30-24) o divertirsi al Christmas Village adiacente la piazza. Sabato e domenica fa il bis il Mercato Campagnamica in via Castelfidardo (ore 9-20). Prosegue inoltre l'attività delle visite guidate natalizie, alla scoperta del centro storico illuminato per le feste. Sabato 3 dicembre (replica il 7 gennaio) in programma la visita all'Ancona protagonista degli eventi del Risorgimento, da piazza del Plebiscito alla mostra di Palazzo Baldi in piazza Stracca. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria all'Edicola IAT di piazza Roma fino all'esaurimento dei posti disponibili (chiamare il 3392922855, oppure via email: edicola.iat@comune.ancona.it).

A Collemarino, nella chiesa di San Pio X , alle ore 17,30 concerto vocale e strumentale degli allievi della Accademia musicale di Ancona . All'Aspio ,ore 18,45, il Coro Les Amis si esibirà nella Chiesa S. Giuseppe Lavoratore. Il grazioso borgo di VARANO attende i cittadini sabato e domenica con il suo vivace MERCATINO di NATALE con stand espositivi artigianali, dolci e degustazioni, musica e animazione, giochi e laboratori per bambini e pranzi e cene "con i fiocchi". Domenica alle 17,30 Concerto della corale Cruciani.

Navetta gratuita dallo Stadio del Conero

Sabato 3 dicembre comincerà a circolare il bus storico con Babbo Natale a bordo, nella fascia oraria 16-19. Il percordo: passo Varano, Brecce Bianche, san gaspare delò Bufalo, Via Flavia, piazza S.D'Acquisrto, Q3 Via tiraboschi , Pinocchio. Domenica 4 transiterà per Varano, Miontedago, tavernelel, Grazie, Via gigli, Verbena, Corso C.Alberto.

Il trenino di Natale, attivio fià dal 26 novembre, circolerà ogni sabato e domenica dalle 16 alle 20 effettuando prevalentemente il tragitto corso Amendola-piazza Cavour.