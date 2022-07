"Benvenuti in tv Estate": le meraviglie della regione in onda su Tvrs

Il format "Benvenuti in Tv", in onda da anni nel daytime di mezzogiorno, è pronto a partire con la nuovissima versione summer: “Benvenuti in tv Estate".

La trasmissione andrà in onda in Diretta a partire da lunedì 18 luglio alle 13,40 sul canale 13 di Tvrs. «Con le telecamere della nostra tv - si legge - andremo a conoscere e riscoprire le spiagge, le piazze, i borghi e le meraviglie della nostra Regione Marche, dall'entroterra alla riviera. Protagonista: il nostro territorio e voi che ce lo racconterete in Diretta con noi ed insieme ad ospiti d'eccezione».

A condurre la trasmissione «ci sarà un Team di Inviati davvero Speciali: Romina Verdinelli, Marco Zingaretti, Lino Balestra, Camilla Cataldo e Manuela Cermignani». "Benvenuti in TV Estate" andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.40 e per 25' vi accompagnerà in viaggi suggestivi per poi alle ore 14.00 circa, cedere la linea alla puntuale informazione del Tg di tvrs.