“La più bella d’Italia”, la regina marchigiana è Lucrezia Perucci: in Calabria la finale nazionale

MOIE- In Piazza Kennedy, a Moie di Maiolati Spontini, location di riferimento per i grandi eventi della media vallesina, si è svolta la Finale regionale del concorso nazionale La Bella d'Italia che quest'anno raggiunge il suo 42esimo anno. Appuntamento che ha visto in passerella 25 finaliste provenienti da diversi comuni della regione Marche che nel summer tour 2022 hanno conquistato l'ambito pass per poter partecipare a tale evento. Le selezioni hanno coinvolto centinaia di ragazze in diversi weekend estivi, manifestazioni organizzate dall'Agente esclusivista della Regione Marche e Romagna, Francesca Cecchini titolare della Pink Eventi.

In questo contesto superata ogni aspettativa con la partecipazione di un grande pubblico, una finale regionale ricca di emozioni a partire dal toccante momento dedicato al femminicidio, per continuare poi con situazioni di danza del Centro Studi Gaspare Spontini, esibizione di ginnastica ritmica con l'Asd Fantasy, momenti di canto con la presenza di Tyrone Dominici, situazioni baby con i due ospiti vincitori delle fasce Baby Ginevra Bartolucci e Pietro David, e ampie parentesi di alta moda con la nuova collezione sposa 2023 proposta dall'Atelier Sguardi di Jesi. La finale regionale è stata presentata da Lara Gentilucci, presentatrice marchigiana e conduttrice televisiva. A decretare la classifica una giuria composta dal giornalista Mauro Luminari, dall'estetista Carmela Lauria, dallo staff Donzelli Group di Rosora, Sarti di Castelplanio, New Line di Pesaro, lo speaker radiofonico e presentatore Augusto Alessi e il presidente di giuria Pierpaolo Storoni.

Come anticipato, il verdetto della serata porterà alla finale nazionale che si svolgerà in Calabria a settembre Rachele Mariotti di Tavullia, Emma Savelli di Fano, Manila Violini di Agugliano, Giovanna Bordoni di Jesi, Alice Sereni di Pesaro, Beatrice Biondi di Rimini, Adele Bernucci di Fossombrone, Alice Afanasii di Pesaro, Laura Sordoni di Vallefoglia, Federica Falasconi di Cagli, Chiara Crudeli di Ancona, Giorgia Trimarchi di Jesi e Marika Chiucchi di Fabriano. Conquista il secondo posto Greis Metolli di Fabriano e vince la fascia "La Bella D'Italia Marche" Lucrezia Pierucci di Fossombrone.