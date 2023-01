Castelferretti diventa casa della Befana: acrobazie e giocolieri per grandi e piccini

CASTELFERRETTI - Venerdì 6 gennaio Castelferretti diventa il regno del divertimento, con un’Epifania ‘acrobatica’ che, in piazza della Libertà, animerà l’intero pomeriggio. A partire dalle 16 le prodezze di un giocoliere si incontreranno con quelle eseguite in cielo da un’acrobata aerea che incanterà gradi e piccoli e trascinerà tutti in un universo dove la gravità viene sconfitta e lascia pieno spazio ai sogni di volare. Uno spettacolo per ogni età rivolto chi ha voglia di divertirsi e di lasciarsi ammaliare: acrobazie in aria sospese tra cielo e terra con Aria di Circo e Pop Lab. Sempre in piazza della Libertà dalle 16 si potrà incontrare la Befana e scattarsi una foto con lei. Per grandi e piccini ci saranno anche castagne e vin brulè della Pro Falconamare, i mercatini e le bancarelle di dolciumi con tanti dolci e poco carbone. Il centro storico di Castelferretti si conferma dunque il luogo prediletto dalla Befana, che consolida il suo tradizionale passaggio dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria.