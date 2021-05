Senigallia Beach soccer cup: al via la prima edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Associazione sportiva dilettantistica Sport Hero, in collaborazione con Scalo Zero Village di Senigallia, organizzerà il torneo Senigallia Beach Soccer Cup 2021. Le squadre partecipanti sono 12, con due gironi da sei squadre che qualificheranno alla fase finale solamente la prime quattro classificata di ogni raggruppamento. La manifestazione inizierà con i gironi dal 21 giugno fino al 2 luglio per completarsi con le fase finali nella settimana successiva. Incluso nel contributo di partecipazione, le squadre avranno diritto ad inserire dieci giocatori, avere le maglie da gioco, tesseramento Sport Hero e assicurazione.

Oltre a trofei e coppe, per i vincitori ci sarà un voucher viaggi dal valore di mille euro. Per le altre informazioni sull'evento e per poter iscrivere la propria squadra alla manifestazione è possibile visitare la pagina www.sportheroasd.it, mandare una mail a info@sportheroasd.it o rivolgersi ai seguenti contatti: Massimo (331 7234703).