Be smart food: le competenze e le professioni nel mondo della cucina

Il prossimo 31 maggio torna Be Smart, l’evento dedicato alle competenze per il lavori del futuro, questa volta in una versione “food”. Sarà infatti tutta dedicata alle competenze e professionalità di chi lavora nel settore della preparazione dei cibi la puntata dell’evento che racconta storie e idee di professionisti di settore.



Be Smart è un evento ideato e coordinato dall’Informagiovani di Ancona all’interno del Progetto YO di Polo9 con Comune di Ancona e finanziato da Fondazione Cariverona. L’obiettivo è quello di far conoscere, soprattutto ai più giovani, quali sono le competenze trasversali più evidenti (smart skill, da cui il nome del progetto) per lavorare in diversi settori. A farle conoscere, di volta in volta, sono professionisti di settori diversi che raccontano la propria storia professionale.

Per l’appuntamento del 31 maggio interverranno professionisti del mondo della cucina, in senso lato. A partire da Paolo Brunelli, gelatiere di fama internazionale, che in questo caso ospiterà l’evento nel suo spazio Combo di Marzocca di Senigallia. Con lui saranno ospiti Walter Borsini, chef e insegnante di cucina, Guido Prosperi e Mattia Lorenzetti, fotografi e autori di Food Photography, Francesca Casci Ceccacci, fondatrice del panificio Pandefrà, Serena Serrani, fotografa esperte nel mondo alimentare e della ristorazione. Insieme a loro, il 31 maggio, dalle 17.30, proveremo a illustrare quali sono i segreti per poter lavorare con successo in un settore come quello del cibo dove la tecnica, la passione e la motivazione delineano le competenze necessarie per farlo. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto gratuito a questo indirizzo dedicato. Al termine dell’evento ai partecipanti sarà offerto un originale aperitivo da Paolo Brunelli.