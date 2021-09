La battaglia di Castelfidardo: due giorni di eventi per commemorare l'anniversario

La città di Castelfidardo si appresta a celebrare il 161esimo anniversario della battaglia risorgimentale del 18 settembre 1860 e l'anniversario dell’Unità d’Italia con un programma ricco di eventi (gli organizzatori specificano sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dalla pandemia Covid-19 in corso).

La battaglia di Castelfidardo fu un evento militare, storico e politico che ha segnato una delle pagine più significative, per i nostri territori legandoli alla storia del Risorgimento italiano e dell’Europa, eventi che mettono in risalto il parallelismo tra il percorso risorgimentale dell’unificazione nazionale e quello odierni per l’unità europea, entrambi concepiti come popoli impegnati nel cammino verso condivisi interessi unitari e di fratellanza. Le iniziative sono promosse dal comitato organizzatore di cui sono parte Comune di Castelfidardo e da Museo del Risorgimento di Castelfidardo, Associazione Nazionale Carabinieri sez. Castelfidardo, Fondazione Ferretti, Italia Nostra sez. Castelfidardo, con il patrocinio di Consiglio Regionale Marche, Provincia di Ancona e Deputazione di Storia Patria per le Marche, in collaborazione con C.E.A. Selva di Castelfidardo, Selva soc. coop. sociale, TR800, Accademia di Oplologia e Militaria.

Il programma

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 - 161° Battaglia di Castelfidardo

ore 09.30 - Ossario-Sacrario: raduno dei partecipanti

ore 10.00 - Alzabandiera e deposizione corona d'alloro

ore 10.15 - Saluti delle Autorità e orazione ufficiale

ore 10.30 - Interventi delle scuole cittadine

ore 10:45 - Le voci del popolo raccontano la Battaglia con Davide Bugari e Paolo Pieralisi

ore 11.00 - Termine della cerimonia

ore 16.30 - Monumento Nazionale delle Marche

ore 17.30 - Sfilata a passo di corsa della Fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave dal Monumento Nazionale delle Marche transitando dalle scalinate monumentali recentemente restaurate ed arrivo in Piazza della Repubblica

ore 18.30 - Salone degli Stemmi: presentazione del libro "La Battaglia di Castelfidardo" con l’intervento di uno degli autori, Alberto Morera

ore 21.30 - Piazza della Repubblica: Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021- 160° Unità d’Italia