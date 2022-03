I bambini cambieranno il mondo: si celebra la “Giornata della gentilezza”

CAMERANO- Far ripartire il mondo dai bambini. Dal loro sorriso, dalla loro allegria e dalla voglia di cambiarlo. Con queste prerogative Camerano si prepara a celebrare la “Giornata della gentilezza” fissata per domenica 20 marzo in piazza Roma alla presenza delle principali autorità comunali ma soprattutto dei cinquanta bambine e bambini nati nel 2021 che saranno omaggiati con degli speciali gadget e dei pensieri.

Nell’occasione alle famiglie dei nati saranno consegnate anche le chiavi della città proprio per aprire verso di loro le porte della speranza verso un futuro migliore. Si partirà dalle ore 16 con musica, spettacoli e un pomeriggio a tema per rivolgersi a grandi e piccoli. A maggior ragione in un periodo di incertezza come quello attuale che ha bisogno di ritrovarsi a partire dai piccoli gesti. Quelli dei bambini.