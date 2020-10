Azienda del Carmine: raccolta delle olive con degustazione d'alto livello

Sabato 24 settembre all'azienda del Carmine di Ancona si può gustare un'eccellenza internazionale con la raccolta delle olive. Appuntamento alle ore 10 per vedere sul campo come avviene la raccolta di olive, scoprire in frantoio come questi frutti vengono trasformati in olio. Poi si procede con l'assaggio di questo oro verde e, infine, lo chef Marco Scaramucci della Tavola Del Carmine, presente anche nella Guida Slow Food Osterie d'Italia, preparerà un menù a tema e ci racconterà la sua filosofia di cucina e dello stare bene.

Il costo dell'esperienza è di 20 euro e comprende: visita in azienda, assaggio olio, pranzo (antipasto, primo, caffè e bevande incluse acqua/vino). Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile chiamare il seguente numero 3409788626 (Laura) o scrivere una mail a ancora-retegiovani@hotmail.it.