L'Avis Ancona organizza l'annuale festa del donatore: appuntamento alla Mole domenica 26 febbraio

ANCONA - Domenica 26 febbraio alle ore 10,00, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, avrà luogo l’annuale festa del donatore organizzata dall’Avis di Ancona. La festa, che riprende la sua naturale collocazione dopo i difficili anni di pandemia, sarà l’occasione per fare il punto dell’attività svolta dell’Associazione nell’anno appena concluso e per rendere noti gli obbiettivi futuri che l’Associazione intende raggiungere.

Nel corso della manifestazione saranno premiati, con le benemerenze previste statutariamente, i donatori che hanno raggiunto il numero delle donazioni previste per ogni riconoscimento. Inoltre, il Sindaco del Comune di Ancona, consegnerà la cittadinanza benemerita a 4 donatori che hanno raggiunto il maggior numero di donazioni effettuate. Saranno poi consegnati dei Buoni libro in denaro ai donatori o figli di donatori in età scolare che hanno raggiunto i migliori risultati scolastici nello scorso anno scolastico. Alla cerimonia interverranno anche rappresentanti del mondo sanitario e i maggiori esponenti associativi della regione. Al termine della manifestazione ci sarà un momento conviviale per ringraziare i donatori e le autorità intervenute.