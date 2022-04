Il Gruppo La Macina incanta con la musica popolare

L’appuntamento è previsto per sabato 9 aprile e rappresenta il secondo evento della rassegna Piper 22 organizzata da una serie di associazioni, pensata e realizzata appositamente per i giovani

Continua la rassegna Piper22 dedicata ai giovani, dopo "Musica e teatro" è la volta, sabato 9 aprile, alle ore 17.30, della "Musica e Parole", la canzone popolare come incanto racconto e canto con ospite d’eccezione il Gruppo La Macina. L’evento si svolge nei locali Campana spazi che erano rimasti inutilizzati e che ora tornano a riviere come momenti ricreativi e di aggregazione per chi ha desiderio di ascoltare musica, stare in compagnia e godersi situazioni di intrattenimento ideati e realizzati appositamente per ragazzi e ragazze. Il prossimo appuntamento della rassegna, organizzata dalle associazioni Circolo culturale 76, Hub Osimano, Osimo comitato salute e ambiente, Associazione Pasteur Odv e GS Robur Basket. Il gruppo folk La Macina rappresenta un pezzo di storia musicale italiana e marchigiana, protagonista di un’attività più che quarantennale che raggruppa canti e tradizioni popolari, secondo un flusso costantemente interattivo con il pubblico: di fatto il gruppo è uno dei più autorevoli portavoce del ricchissimo patrimonio della tradizione e della cultura orale marchigiana. Le cinque associazioni restano, con questo secondo appuntamento del cartellone, attivi per proporre ai più giovani, osimani e non, momenti di svago ed insieme di riflessioni attraverso l’arte della musica. L’ingresso è libero.