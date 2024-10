Inaugurata la mostra fotografica "La bellezza e la fragilità del fiume Esino"

FALCONARA - Dalle sorgenti dell’Esino, nel bosco di Esanatoglia, fino alla foce a Rocca Mare, nel Comune di Falconara, passando per Genga alla scoperta dell’affluente, a Serra San Quirico, a Jesi nell’area dell’oasi Ripa Bianca e a Camerata Picena: è il viaggio compiuto dagli studenti dell’istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Chiaravalle, che nel corso dell’estate insieme ai loro insegnanti hanno seguito il percorso del fiume per scoprirne le ricchezze naturali.

La missione dei ragazzi ha però messo in luce anche gli elementi di degrado, tanto sono stati raccolti rifiuti ingombranti e speciali come pneumatici e vecchi arredi. Il viaggio lungo l’Esino è stato documentato con una serie di fotografie, esposte da ieri 10 ottobre al Centro Pergoli di piazza Mazzini, a Falconara, nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo 2024. La mostra, dal titolo ‘La bellezza e la fragilità del fiume Esino’, sarà visitabile fino a giovedì 17 ottobre. L’inaugurazione ieri alle 18, dopo un’iniziativa cominciata alle 17 che ha visto partecipare l’assessore all’Ambiente di Falconara Elisa Penna, la presidente del circolo Legambiente Martin Pescatore Marina Galeassi, il referente di WWF Ancona-Macerata Marco Pietroni, Lucio Santoni del centro educazione fluviale di Camerata Picena, oltre a studenti e insegnanti dell’istituto chiaravallese che hanno potuto contare sul sostegno delle associazioni ambientaliste nel loro percorso. Ospite speciale Enea Neri, presidente onorario del circolo falconarese di Legambiente. Ai ragazzi è stato consegnato il distintivo di custodi del fiume Esino. «Mi complimento con i ragazzi – è il commento dell’assessore Elisa Penna – che grazie anche al supporto fornito loro dagli insegnanti hanno saputo valorizzare la bellezza del fiume e allo stesso tempo si sono messi in gioco in prima persona, attivamente, per preservarla».

La campagna Puliamo il Mondo, che ogni anno è organizzata a livello nazionale, a Falconara è nata dalla collaborazione tra il Comune di Falconara, il circolo locale Martin Pescatore di Legambiente, Marche Multiservizi Falconara e Wwf. La mostra ‘La bellezza e la fragilità del fiume Esino’ sarà visitabile nei seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 13.30, martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 9.30 alle 13 e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.