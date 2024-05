Autogiro d’Italia per auto storiche farà tappa ad Ancona

Indirizzo non disponibile

Ennesima ribalta turistica e non solo per il capoluogo di Regione che nella giornata di venerdi 10 Maggio ospiterà una tappa dell’Autogiro d’Italia manifestazione riservata alle auto d’epoca. Tappa che vedrà i veicoli sostare nel piazzale antistante la Cattedrale di San Ciriaco a partire dalle ore 16.

Ad organizzare questo evento nel capoluogo di Regione ma sopratutto a fare accoglienza ai partecipanti il Club Auto Moto Storiche di Ancona mentre per l’amministrazione comunale a fare gli onori di casa sarà presente l’Assessore allo Sport Daniele Berardinelli. Soddisfazione per la tappa anconetana è stata espressa dai vertici del Club AutoMoto Storiche di Ancona con le vetture che ricordiamo sosteranno di fronte alla Cattedrale di San Ciriaco e potranno essere ammirate dagli appassionati del settore. Equipaggi quelli attesi nella giornata di venerdi che arriverrano da Pesaro con le auto che poi faranno tappa a Mondavio, Montefano, Osimo per toccare poi il Santuario di Loreto.