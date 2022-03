In punta di piano: all'Auditorium concerto musica danza e videoproiezioni

SENIGALLIA – Domenica 13 marzo ore 18 il concerto danzante “In punta di piano” farà il suo ritorno presso l’Auditorium “San Rocco” di Senigallia. Protagoniste dell’evento saranno la musica, la danza e le videoproiezioni. Dopo il successo in streaming di "In punta di piano 2021", con quasi 1.000 visualizzazioni, e "La montagna In-cantata", ospite del “Valtellina Festival 2021", si ritroveranno in palcoscenico il duo musicale Tacconi-Livi e il duo danzante Carletti-Squadroni (Piccole Pillole Coreografiche).

Lo spettacolo, per volere della pianista Marta Tacconi, sarà al fianco di UNICEF per collaborare alla raccolta fondi a favore dei bambini dell’Ucraina https://www.retedeldono.it/it/n/182141?s=wa In occasione della serata Senigallia sarà tappa del tour di promozione del disco che Marta Tacconi ha inciso con il soprano Federica Livi e che ha riscosso grande successo di pubblico e critica fino ad arrivare negli studi di RADIO RAI ed essere recensito dalla Record Geijutsu, la più importante rivista musicale del Giappone. Il disco intitolato "Cantiche", pubblicato per l’etichetta "Da Vinci Classics" è un omaggio a Dante e alla Divina Commedia. Ingresso evento a pagamento: posto unico euro 8,00. Prenotazione telefonica obbligatoria al numero 347/6054294.