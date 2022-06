Bachati dal tramonto: mare, musica ed eleganza con la ballerina Alice Bellagamba

ANCONA – Un’iniziativa estiva che coniuga la bellezza del mare, il panorama della spiaggia di Palombina, ad Ancona, la dolcezza del periodo della maternità e l’allegria della bachata. Sono gli ingredienti dell’evento “Bachati dal tramonto”, organizzato dall’Associazione culturale “Vivere a Colori” in programma martedì 28 giugno alle ore 18.00 presso lo stabilimento Playa Solero 1998 di via Flaminia, sulla spiaggia di Palombina Nuova. Vivere a Colori, associazione che si occupa di cultura del benessere per persone svantaggiate e diversamente abili, promuove l’inclusione e la valorizzazione della propria individualità attraverso l’organizzazione di eventi, feste a tema, laboratori, eventi. Con questo obiettivo nasce l’evento “Bachati dal tramonto” che vedrà la partecipazione straordinaria della ballerina e attrice jesina Alice Bellagamba.

L’iniziativa vedrà spettacoli di bachata al tramonto, cullati dalla suggestione delle onde del mare e si rivolge a tutte le mamme in dolce attesa, alle mamme e i papà con bambini in fascia per provare un’esperienza di contatto e di danza davvero suggestiva, anche per chi non sa ballare. Sempre nel corso della serata, in programma l’aperiMamma, uno sfizioso aperitivo preparato dallo staff della Playa Solero, stabilimento balneare con beach bar, ristorante e pizzeria. Un momento per brindare insieme, reso ancora più frizzante dalla musica live del cantante Patrick Pambianco. Per chi vorrà avere un ricordo della serata magari insieme ai protagonisti Alice Bellagamba e Patrick Pambianco, potrà approfittare dello scatto d’artista del fotografo Marco Nisi, fotografo ufficiale dell’iniziativa.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Camerano e della collaborazione delle principali emittenti radiofoniche della regione: da Radio Arancia, a Radio Veronica, Radio Velluto, Radio Conero e Radio Sportiva, oltre che del sostegno di partners privati (Hakuna Matata, Happy Shop, Dionea 3 piani, Beatrice Rosciani, Creazioni artigianali SilviArt, Strappato carrozzeria, Marco Nisi Cerioni Atelier Creativo, La Graticola del Barbaro, Salsauro, La Luna dance center, estetica Il rituale della principessa, Capitan Palloncino).

Info/prenotazioni: 351.6465412 oppure alla pagina Facebook Vivere a Colori.