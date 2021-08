Aspettando rivivi '700, rievocazione storica e molto altro: il programma

La rievocazione storica “Osimo Rivivi ‘700” si presenta anche quest’anno in una veste speciale. Visto il protrarsi dell’emergenza Covid, gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di riproporre la formula “Aspettando Rivivi ‘700”, già collaudata nel 2020 con un programma di eventi ad accesso controllato, per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti.



Bisognerà attendere ancora, quindi, per rivedere i cortei e gli spettacoli in piazza, ma le proposte culturali e turistiche offerte da “Rivivi ‘700” continuano comunque a rinnovarsi: in questa seconda edizione di “Aspettando”, infatti, ci saranno tre grandi novità.



La prima nella serata di apertura, giovedì 26 agosto, che vedrà accendersi i riflettori sull’astronomia del XVIII secolo: a guidare il pubblico tra stelle e pianeti sarà il ricercatore osimano Massimo Morroni, presentando il suo nuovo volume “Il cielo di Messier” ai Giardini dell’Episcopio (ore 21,15). Interverranno Paolo Basilici, esperto di storia astronomica, e Andrea Corinaldesi dell’Associazione Marchigiana Astrofili.



La seconda novità sarà la partecipazione dell’associazione di danze storiche “Quam pulchra es”, che si esibirà in alcune dimostrazioni di ballo settecentesco durante la tradizionale serata musicale, affidata come sempre alla maestria di Riccardo Lorenzetti e della sua ensemble barocca “I servi di Maria” (venerdì 27 agosto, Chiostro San Francesco, ore 21,15).



Terza novità, ultima ma non meno importante, sarà l’ampliamento del tour animato, che chiuderà la kermesse sabato 28 agosto offrendo al pubblico nuove ambientazioni, con un maggior numero di figuranti rispetto all’anno scorso. Come nel 2020, gli spettatori, guidati attraverso le vie e i palazzi del centro storico dai volontari dell’associazione organizzatrice “Gli Alfieri della Storia”, potranno partecipare ad uno spettacolo itinerante di circa un’ora, incontrando i protagonisti del Settecento osimano in esclusive location. Per non creare assembramenti il tour sarà replicato cinque volte, con partenza da Piazza Dante alle ore 19.30, 20.00, 21.00, 21.45, 22.30 e 23.00.



Per gli eventi di venerdì 27 e sabato 28 si consiglia la prenotazione telefonica o con messaggio Whatsapp al numero 3386920951 o 3334705158. Per info: www.osimorivivi700.it, rivivi.700@gmail.com, pagina Facebook “Osimo Rivivi 700”.