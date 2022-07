Art's Night, serata di musica, poesia, danza e arti rigorosamente inedite

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Sono aperte le iscrizioni alla 1° rassegna di arti, musica, danza e poesia "ART'S NIGHT". Se hai dai 14 ai 27 anni e vuoi esibirti con il tuo brano musicale, testo poetico o di prosa, coreografia o arte in genere RIGOROSAMENTE INEDITO, hai tempo fino al 27 luglio per inviare la candidatura e salire sul palco! Il Centro Culturale della Parrocchia Cristo Divino Lavoratore di Ancona, sezione del Circolo ANSPI, organizza la I Rassegna non competitiva di arti (musica, danza e poesia) per giovani concorrenti di età compresa indicativamente fra i 14 e i 27 anni. Al fine di promuovere la creatività degli artisti, i concorrenti parteciperanno alla rassegna con brani musicali, coreografie e testi di poesia o prosa esclusivamente inediti Regolamento e domanda di partecipazione al sito web del Centro Culturale CDL Per info 347-3726971 Facci applaudire la tua arte !!