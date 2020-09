L'artigiano e il maestro Valerio Trubbiani: arte in Pinacoteca

Sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 18,15 alle 21.00 al via alla Pinacoteca Podesti la mostra L'artigiano e il maestro Valerio Trubbiani. Artista eccentrico, visionario, scultore tra i più grandi del Novecento, Trubbiani ha avuto la grande capacità di dare vita all’onirico, di mettere in scena immagini tanto paurose quanto ironiche, di mischiare il reale e il fantastico, capace di incidere nei metalli tutta l’inquietudine del vivere moderno. Un artista che ha compiuto la sua ricerca espressiva in costante dialogo con il nostro territorio, a cui ha lasciato segni e opere di qualità immensa. La Pinacoteca rende un omaggio al “poeta del ferro”, con una serie di visite guidate, ripercorrendo le tappe della sua carriera artistica attraverso le sue opere presenti in collezione.

I posti sono limitati. Biglietto di ingresso 8 euro comprensivo del biglietto e della visita guidata; ridotto: 5 euro (da 7 a 14 anni; gratuito da 0 a 6 anni). Prenotazione obbligatoria: museicivici.ancona@gmail.com 0712225047 (in orario di apertura della Pinacoteca).