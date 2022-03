“Artifici sonori”: musica per i vent'anni dalla riapertura del teatro Campana

Esattamente vent’anni fa, nel 2002, dopo anni di abbandono, riapriva il settecentesco Teatrino Campana, progettato da Andrea Vici, grazie agli ingenti lavori di ristrutturazione voluti dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente per restituirlo alla fruizione pubblica. Per celebrare la riapertura e l’intensa attività culturale svolta in questo ventennio, l’Istituto Campana promuove la rassegna Artifici Sonori, un viaggio attraverso mondi musicali diversi, dalla lirica al jazz, dalla musica elettroacustica a quella etnica, con una funzione non solo di intrattenimento, ma anche educativa nei confronti dello spettatore.

Si inaugura venerdì 11 marzo alle ore 21,15 con il concerto dei Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e il pianista Alessandro Benigni dal titolo “Donne, eterni dei!”. Un concerto “in rosa”, nel mese dedicato alla donna, tra i personaggi femminili delle grandi pagine d’opera del passato. Un ricco programma che parte nel Settecento con Gluck con Orfeo ed Euridice passando per Mozart - Le Nozze di Figaro e Don Giovanni – entrare nell’Ottocento insieme a Rossini, con arie tratte da La cambiale di matrimonio, L’Italiana in Algeri, La scala di seta e La Cenerentola, e Donizetti con Don Pasquale, per giungere alla fine del secolo con Werhter ed Hèrodiade di Massenet, La Bohème e La Rondine di Puccini, e chiudere con La vedova allegra di Lèhar. L’ingresso è gratuito. Prenotazione consigliata al link dedicato. Obbligo di Super Green Pass e mascherina Ffp2.