Art Festival, via alle domande: come iscriversi alla kermesse

Per l’Art Festival è tempo del primo atto della nuova edizione, in programma nel centro storico di Recanati l’8, 9, 10 luglio 2022, sempre grazie al patrocinio dell’Assessorato alle Culture e del Comune di Recanati. Online, la domanda di partecipazione che gli artisti possono compilare per candidarsi alla sesta edizione.

La direzione artistica è pronta ad accogliere nuove suggestioni di performers che ormai arrivano da tutto il mondo. L’Art Festival, oltre ad essere stato inserito tra gli eventi culturali della cittadina leopardiana, negli anni è riuscito a far parlare di sé anche in altri comuni del territorio marchigiano. In periodi così delicati per il settore artistico, aver potuto far lavorare gli artisti non solo a Recanati ma anche in eventi fuori comune, è stato motivo di grande soddisfazione che incentiva l’attività dell’Associazione Whats Art alla promozione delle arti performative. Come ogni anno tutte le proposte verranno valutate sulla base di criteri trasparenti: qualità, innovazione, adattabilità al contesto strutturale della location. Tutti gli artisti riceveranno risposta via mail, i selezionati saranno contattati telefonicamente. Tutte le domande andranno conservate e potranno essere riconsiderate per le future collaborazioni di Whats Art.

Gli artisti possono compilare la domanda di partecipazione pubblicata sul sito. Ci si può iscrivere fino a venerdì 27 maggio. Le domande che sopraggiungeranno oltre questa data saranno escluse.