Arena sul Mare: sul palco salgono il musicista marchigiano Dardust e Sonik

ANCONA- Due nuovi appuntamenti si inseriscono nel calendario dell’Arena sul Mare, la prestigiosa location al porto antico voluta dall’Amministrazione comunale e messa a disposizione dell’estate anconetana grazie alla collaborazione dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico centrale. Dopo la conclusione di UlisseFest, in arrivo i concerti di Dardust e Sonik. «Andiamo a riempire di contenuti questo palcoscenico esclusivo che è l’Arena sul Mare – afferma l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio – e lo facciamo con due eventi che la valorizzano per aspetti diversi. Con Dardust, il 19 luglio, avremo uno spettacolo che nasce proprio per sfruttare la suggestione di questo luogo, nel momento in cui il mare saluta il giorno e accoglie la sera. Accogliamo poi con grande soddisfazione Sonik, forti del successo dell’esperienza dei dj set della scorsa settimana. Con un evento di quel tenore ci rivolgiamo a tutti i ragazzi, e in particolare ai ragazzi di Ancona, che potranno ascoltare buona musica e divertirsi nella loro città, senza doversi spostare altrove per trovare occasioni di intrattenimento».

Dardust venerdì 19 luglio

Cancelli aperti alle 21 di venerdì 19 luglio per il musicista di origini marchigiane Dardust, che si esibirà all’Arena a partire dalle 21,30 in un concerto organizzato in collaborazione con la direzione artistica di Adriatico Mediterraneo. Lo spettacolo unisce le sonorità classiche con quelle elettroniche, ispirandosi al genere pop classic degli anni Ottanta. L’artista sarà al pianoforte, accompagnato dal Sunset String Quartet.

Dardust, è Dario Faini, pianista italiano tra i più premiati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarés di oltre 95 dischi di platino. Il nome è la crasi tra Ziggy Stardust di David Bowie e un tributo al duo Dust Brothers, ora Chemical Brothers. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl (2018) e l’NBA All Star Game (2019). Nel 2019 ha firmato produzioni di grande successo. Ha cominciato nello stesso anno la collaborazione con Mahmood, per il quale ha prodotto Soldi, il brano vincitore della 69°edizione del Festival di Sanremo. Durante il Festival di Sanremo 2020 ha portato la sua firma anche Andromeda di Elodie. Al Festival di Sanremo 2021, ha partecipato come super ospite nella serata finale. Cinque brani in gara hanno portato la sua firma tra cui il triplo disco di platino “La genesi del tuo colore” di Irama. Nel 2023 per la 73° edizione del Festival di Sanremo ha scritto e prodotto la canzone “Cenere” di Lazza certificata 7 disco di platino e posizionatasi sul secondo gradino del podio. Ha prodotto e composto “La Noia” di Angelina Mango vincitrice della 74° edizione del Festival di Sanremo che ha vinto anche il Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale. Nel 2024 a Bologna è stato anche premiato come miglior producer/talent scout nell’ambito della manifestazione CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività. Il suo ultimo lavoro è il brano “Mon coeur, Béton Brut”, pubblicato il 21 giugno 2024. In occasione dei 10 anni di carriera ha tenuto il live “1 years. 1 night” al Teatro Dal Verme, per la prima volta insieme all’Orchestra “I Pomeriggi Musicali”, e aperto il live di Lana Del Rey agli I-Days di Milano e quello di Dua Lipa al Nos Alive Festival di Lisbona. La leg autunnale, al via dal 4 ottobre, lo vedrà sui palchi di Londra, Parigi, Praga, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Bruxelles, Barcellona, Madrid, Lisbona.

Sonik DJ in concerto con il progetto LIVE IN… sabato 20 luglio

Il concerto avrà inizio alle 23 di sabato 20 luglio all'Arena sul Mare (apertura cancelli ore 22:30) e il palcoscenico farà, contemporaneamente, da set per la serie televisiva "LIVE IN...", in onda sul digitale terrestre nazionale e sulla piattaforma Sky (canale 68 digitale terrestre, Sky canale 5068), raccontando tutto l’evento di Ancona. L'atmosfera si scalderà con il popolarissimo HOLI COLOR PARTY. Il concerto di Sonik si baserà sul suono di tendenza e l'elettronica e i campioni musicali che hanno segnato la storia dagli anni 90 a oggi si fonderanno in una location che anche l’artista ha definito “di grande fascino”, sul mare di Ancona, sottolineando l’obiettivo di “mettere in luce lo stretto rapporto tra il patrimonio che offre il territorio e il linguaggio artistico”. «Il progetto "Live In" - spiega Sonik - nasce per sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo della nostra meravigliosa Italia. È indubbio che mettere in scena la bellezza di un territorio mediante la musica porti con sé un forte messaggio, essendo proprio la musica un potente linguaggio di comunicazione universale. Siamo lieti che Ancona abbia accolto la realizzazione di questo evento e ci auguriamo che il nostro contributo artistico possa essere utile a valorizzare ancora di più questa meravigliosa location e a viverne la Bellezza in musica». Sonik proporrà dunque i suoi brani inediti e remix di hit internazionali di grande successo. Durante il concerto sarà inoltre presentato il nuovo singolo estivo 2024, colonna sonora per un’estate all'insegna di numerosi LIVE IN, realizzato con l'artista Francesco Maser.

Ingresso ai concerti

Come per gli atri spettacoli, si arriva all’ingresso dei concerti percorrendo via della Loggia e sarà consentito solo dal varco di San Primiano, in corrispondenza del civico 42 di lungomare Vanvitelli. I concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, a partire dai prossimi giorni, sulla piattaforma Eventbrite.