Area Archeologica Santa Maria in Portuno: Francesco Montanari legge Menecmi di Plauto

Martedì 28 luglio all’Area Archeologica Santa Maria in Portuno di Corinaldo Francesco Montanari rilegge Menecmi di Plauto, la prima commedia degli equivoci, traduzione di Sacha Piersanti, adattamento di Arianna Mattioli, regia di Enrico Zaccheo, produzione Savà. Lo spettacolo è proposto nell’ambito della ventiduesima edizione del TAU Teatri Antichi Uniti, un prezioso luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo promosso da AMAT circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo delle Marche, il Comune di Corinaldo e quelli della rete del TAU, la Regione Marche e il MiBACT.

La commedia degli equivoci, così come raccontata da William Shakespeare e dalla letteratura classica e contemporanea seguente, trae le sue origini dalla commedia latina del III secolo avanti Cristo, nello specifico firmata da Plauto che prende il nome di Menecmi. Ad arricchire la proposta per il pubblico, tornano gli AperiTAU. Passeggiate di storia, alle ore 18.30 visita ai luoghi della cultura del borgo a cura del Comune di Corinaldo, info e prenotazioni IAT Corinaldo 071 7978636. Vendita biglietti (15 euro, ridotto 12) online su www.vivaticket.com, biglietteria presso Area Archeologica (338 6230078) la sera di spettacolo dalle ore 19, informazioni al n 071 7978636. Inizio spettacolo ore 21.30. Il TAU rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.