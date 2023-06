T-racconto: il transgender raccontato con una favola. Appuntamento dell'Arcigay

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

«Arcigay Comunitas Ancona attraverso il proprio gruppo Trans*, Comunitrans, invita a partecipare a questo incontro di sensibilizzazione che si terrà a Fermo, nella Saletta conferenze della Biblioteca Comunale, domenica 11 giugno 2023 alle ore 17:00. Questo lavoro trae ispirazione dalla lettura di storie per bambinə che trattassero di soggettività liberate da ruoli socialmente preconfezionati, nel tentativo di guardare alle questioni che investono le persone transgenere come ad un percorso di euforia piuttosto che di disforia di genere.

Queste narrazioni possono essere utili a mettere in discussione i ruoli di genere, la patologizzazione, il mito mainstream dell’anima racchiusa in corpo sbagliato, la costrizione a seguire le tappe di un percorso preordinato dall’alto per raggiungere, con pazienza e abnegazione, l’agognata meta di un corpo giusto e di una vita normale e normata.

Ogni giorno questi codici vengono imposti e introiettati, spesso arrecando sofferenza, e confidiamo che narrazioni eccentriche dalla norma patriarcale possano rappresentare, in un panorama tutt’altro che esaltante, una presa di parola e contribuire ad un cambiamento di immaginari. L'evento siPresso la Saletta Conferenze Biblioteca Comunale (già Caffè Letterario) - P.za del Popolo 63, Fermo. L'evento è sostenuto da Coop Alleanza 3.0 ed è inserito nel calendario di eventi in attesa del Marche Pride 2023 che si terrà il 17 giugno 2023 a Civitanova Marche».