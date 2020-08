Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 21 al 23 agosto

Ferragosto è alle spalle ma sono ancora molti gli appuntamenti da non perdere per vivere un fine settimana pieno di emozioni. Libri, concerti, aperitivi: ecco le tappe da non mancare.

Alessandro Haber

In Piazza delle Monichette il grande attore ricorda in uno spettacolo dal vivo il centenario dalla nascita di Charles Bukowski.

Il vecchio e il mare

Luca Violini legge le pagine di Hemingway al teatro all'aperto del Parco delle Quercie.

FabriJazz

Fabrizio Bosso suona in occsione della kermesse musicale con il suo Spiritual Trio.

Ventimilarighesottoimari in giallo

Un calendario ricco e appassionante che entra nel vivo con i racconti più misteriosi e gli ospiti più attesi a Senigallia. Ecco tutti i dettagli.

Daniele Silvestri live

Arriva il tour "Cosa giusta" con il concerto da pelle d'oca del cantautore romano.

Aperitivo "a-mare"

Chi ama sorseggiare uno spritz al tramonto non può mancare questo appuntamento in spiaggia.

Opera, operetta e canzone

Incontri musicali al chiostro con l'Accademia d'arte Lirica.

Serpilli Sisters and Friend

A Castelferretti domenica di musica con le sorelle Serpilli che si esibiscono in occasione di Note d'estate.

Sanremo Rock

Castelplanio ospita le più talentuose band musicali in un live scatenato.