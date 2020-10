Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 16 al 18 ottobre

In questo weekend di metà ottobre non mancano gli appuntamenti mondani. Gli eventi dunque non si fermano nonostante tutto. La città ha ancora la voglia e il coraggio di vivere le arti, il teatro, i musei e i laboratori didattici. Ecco gli eventi irrinunciabili.

Giornate del Fai d'autunno

Ad Ancona c'è l'occasione di scoprire il mercato ittico mentre a Senigallia piccole grandi opere architettoniche rinascono, come l'Opera Pia Mastai Ferretti.

Sementi Festival

Umberto Galimberti al teatro Goldoni. Ecco il programma.

Quaranta opere scampate al sisma

Una mostra rinascimentale a Senigallia per riscoprire queste bellezze restaurate.

KUM! Festival

L'edizione 2020 è dedicata alla "cura" in tutte le sue forme.

Federica Cascia

Un appuntamento da non perdere alla Confartigianato con un'esperta di marketing di calibro internazionale.

Franco Oppini show

L'Italia chiamò è lo spettacolo in scena al Palacongressi di Castelfidardo.

Amici della musica

Torquati e Dillon si esibiscono al teatro Sperimentale.

Gli anni di Lele

Il primo romanzo di Mirco Brega debutta a Montecarotto.

Monteprandone all'opera

Le Quattro Stagioni di Vivaldi aprono la kermesse.

Festando la carta

A Fabriano si celebra la carta con artisti importanti. Ecco di cosa si tratta.

Claudio Batta

Al via l'esordio del divertentissimo Comic Academy show.

Racconti dal mare

I piccoli saranno lieti di partecipare a questo spettacolo.