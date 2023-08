Verso la Festa del Mare, si aggiungono eventi: un aperitivo a tema e arredi ad hoc nel cuore della città

ANCONA - Un nuovo evento si inserisce nell'ambito dellla Festa del Mare in programma il 2 e 3 settembre prossimi: un aperitivo a tema domenica pomeriggio, in attesa del grande spettacolo pirotecnico, nel cuore del centro storico: Piazza del Papa, a poche centinaia di metri di distanza dal mare e dalla chiusura della festa. Grazie all'iniziativa dell'assessore all'Economia della Notte e alle Politiche giovanili, Marco Battino, si è raggiunto un accordo con la Rete Esercenti di Piazza del Papa al fine di organizzare un evento di intrattenimento che si inserisce perfettamente nella cornice della manifestazione, da mare a mare.

Filo conduttore della serata sarà la Musica, con la presenza di un “ospite” d'eccezione il dj anconetano La Regina, che dall'interno di uno dei 9 locali presenti nella piazza, a casse unificate , accompagnerà con le sue scelte musicali e legate al tema del mare tutti coloro che si alterneranno ai tavoli della piazza, dalle 18 alle 22 circa, giusto in tempo- si diceva- per assistere dalle banchine del porto o da altri punti panoramici, allo spettacolo dei fuochi d'artificio sul mare.

“Un numero zero- spiega l 'assessore Marco Battino- questo evento del 3 settembre con il quale abbiamo pensato di arricchire il programma della festa ma che vogliamo sia anche il primo di una serie che- dopo avere effettuato già svariati incontri- organizzeremo con gli esercenti della piazza, in una fascia oraria che non crei disagio ai residenti e con una serie di proposte che attirino persone di età diverse e di gusti eterogenei. Il tutto verrà messo a sistema grazie ad un protocollo di intesa cui stiamo lavorando per venire incontro sia ai residenti sia agli operatori ”.

“E' un piacere per noi aderire all'invito della nuova Amministrazione comunale, che si è prontamente attivata- sottolinea il presidente della associazione Dario Argenziano- per questo e per eventi futuri, da concordare grazie alla collaborazione tra esercenti, Comune, Questura e Prefettura. Questa nuova sinergia nasce dalla necessità di creare un indotto, risorsa principale in tutte le città per poterle valorizzare e al contempo promuovere le attività lavorative ”. “Un'unica musica, un unico suono- commenta il vocepresidente della Rete Esercenti Marco Moroder- raggiungeranno ogni angolo di piazza del “ Papa” nel pomeriggio di domenica 3 settembre, animandola e amplificando il senso di una Festa che quest'anno, per decisione della Amministrazione, radddoppia nei tempi e nei contenuti, aprendosi alla città. Dal tavolo che stiamo costituendo arriveranno sicuramente risultati interessanti”. In occasione dell'aperitivo di domenica 3 settembre, piazza del Plebiscito sarà animata da arredi a tema marinaro.