Antonino De Luca Trio al Jazz Club 77

Continuano gli appuntamenti con la musica jazz ai Bagni 77.

La rassegna, organizzata in collaborazione con il Corinaldo jazz propone per il quarto appuntamento l’Antonino De Luca Trio, con una interessante formazione costituita da Antonino De Luca (fisarmonica), Emanuele Di Teodoro (basso) e Massimo Manzi (batteria). Per l’occasione presenteranno il loro lavoro “Rifugi”, nuovo CD con composizioni originali scaturiti dalla piroclastica creatività compositiva di De Luca.

Affiancato da un talentuoso bassista come Di Teodoro e da uno fra i più rappresentativi batteristi jazz italiani degli ultimi trentacinque anni come Massimo Manzi, già al fianco di icone sacre del jazz mondiale del calibro di Lee Konitz, Franco D’Andrea, Renato Sellani, Dave Liebman, Pat Metheny, Phil Woods e moltissimi altri ancora, Antonino De Luca è un fisarmonicista e compositore dal talento cristallino che grazie alle sue irrefutabili doti artistiche, ha già condiviso la scena con uno stuolo di musicisti blasonati a livello nazionale e internazionale.



Emanuele Di Teodoro- basso

Antonino de Luca-fisarmonica

Massimo Manzi – batteria



INGRESSO LIBERO.



I BAGNI 77 sapranno accompagnare con le loro "note": deliziose tapas,una selezionata carta dei vini e cocktail preparati a regola d'arte.



INFO&PRENOTAZIONI TAVOLI: Filippo 320/7926534