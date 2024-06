"ANKONEIDE", Popsophia apre l'estate all'Anfiteatro romano di Ancona

ANCONA - Fermati, luce! Il solstizio d’estate, il momento in cui il sole si “ferma” (sol, sole e sistere, fermarsi) diventa occasione di arte, musica e filosofia. Sono le serate di ‘Ankoneide’ che l’associazione Popsophia dedica nell’anfiteatro romano di Ancona all’esaltazione della luce e della vita nel periodo dell’anno più carico di valore rituale e sacrale.

“Per costruire il progetto siamo partiti dalla parola greca, “Ankòn”, che racchiude il significato dell’origine dorica del porto, “gomito”, insenatura, che diventa ‘arena’ del nostro festival”. Dichiara Lucrezia Ercoli, ideatrice di tutte le produzioni inedite pensate appositamente per il luogo più suggestivo ed emblematico della città. In uno straordinario quanto poco conosciuto monumento della classicità a picco sul mare torna alla vita un nuovo spazio teatrale, mentre la filosofia, con i linguaggi multimediali della contemporaneità tipici del format di Popsophia, omaggia l’unico luogo della costa dove il sole sorge e tramonta nelle acque azzurre dell’Adriatico. Proprio il 21 giugno andrà in scena “Estate. Filosofia del solstizio”, lo spettacolo di filosofia e musica, arricchito dagli interventi del filosofo e scrittore Simone Regazzoni e dalle esecuzioni musicali della Factory, la band di Popsophia, con un ricchissimo repertorio musicale sul tema della luce e del mare, da Paolo Conte di “Onda su onda” ai Beatles con “Here’s come the sun”. Il 22 giugno è la volta di un ritorno attesissimo e fortemente voluto dalla città: dopo il sold out invernale, torna in una nuova versione “Rumore”, lo spettacolo dedicato alla Filosofia di Raffaella Carrà con la partecipazione straordinaria della scrittrice Ilaria Gaspari. I due spettacoli saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.popsophia.com.