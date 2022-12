Animali Domestici, uno spettacolo teatrale travolgente

Il 22 dicembre a Montecarotto (Teatro Comunale) alle ore 21,00 andrà in scena ANIMALI DOMESTICI, diretto da Antonio Mingarelli con Christian La Rosa e Alice Raffaelli.

Lo spettacolo, che ha debuttato ad Ottobre al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari, e dopo le repliche torinesi e bolognesi, viene presentato per la prima volta nelle Marche, con il patrocinio del Comune di Montecarotto.

Ingresso unico € 10, info e prenotazioni via whatsapp al 338 296 3087.



La trama: il 3 Febbraio 2018. Macerata. Mattina.

Un giovane di 28 anni, Luca Traini, spara alcuni colpi di pistola nel centro cittadino da una vettura in movimento. Nella sparatoria, rimangono ferite sei persone, tutti immigrati.

L’atto conclusivo è la discesa dall’auto di Traini, con il tricolore legato al collo, un saluto romano e il grido davanti al monumento ai Caduti, prima di arrendersi alle Forze dell'Ordine. Nella sua casa vengono rinvenuti una copia del Mein Kampf e una bandiera con la croce celtica.

Da questo evento balzato agli onori della cronaca, si prende spunto per il racconto di due vicende umane che corrono parallele nella medesima giornata dove violenza e smarrimento, paure pubbliche e solitudini private, si mescolano inscindibilmente e finiscono per convergere nel tragico finale.

Da una parte la vicenda del terrorista. La giornata di un giovane uomo, un solitario, frequentatore

di palestre, una madre malata, un lavoretto dietro l’altro, i tatuaggi di Mussolini sul proprio corpo. La palestra è il suo luogo di sfogo e di “protezione” sociale. Lì le sue sparate razziste trovano la complicità dei frequentatori della palestra, una sorta di “microcosmo” dove cresce e

sviluppa il virus dell’indifferenza.



svastiche, strani simboli...). A un certo punto arriva l’avviso di un prof: chiudere le finestre, abbassare le serrande, ripararsi sotto i banchi. Qualcuno fuori sta sparando.