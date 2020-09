Angelo Pintus: dopo il virus torna lo spettacolo "Destinati all'estinzione"

A causa dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, lo spettacolo di Angelo Pintus, “Destinati all’estinzione (capitolo 2)”, in programma al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 16 dicembre è rinviato al 10 giugno 2021 con inizio alle 21.

I biglietti già acquistati rimangono validi, mantenendo stesso posto e settore, per la nuova data.