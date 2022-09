L'irriverenza (o forse no) è sul palco: lo show di Angelo Duro

Angelo Duro sarà di scena con il nuovo spettacolo, “Sono cambiato”, al Teatro La Fenice di Senigallia il prossimo 23 novembre alle 21. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com (online e punti vendita): primo settore numerato 35,00 + ddp - secondo settore numerato 30,00 + ddp – terzo settore numerato 25,00 + ddp. Info: 085.9047726 www.besteventi.it

“Sono cambiato” si preannuncia ancora più potente dei primi due spettacoli. Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) Angelo Duro ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo nel suo nuovo spettacolo (che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, “Da Solo Produzioni”). Pietrangelo Buttafuco ha scritto di lui: «Angelo Duro, il comico che innesca le menti. Di artisti padroni del ragionamento comico, fuori da ogni schema consolidato e da qualsiasi retorica buonista e consolatoria non ce ne sono certo centomila, non si può dire nessuno ma uno in Italia - solo uno - c'è ed è appunto Duro. Di artisti capaci di innescare la miccia della libertà mentale e dello spirito critico nello spettatore non se ne vedevano dal tempo di Giorgio Gaber, e Duro - uno che non potrà mai andare in tivù e però riempie i teatri - è durissimo nei contenuti, perfetto nei tempi comici, irresistibile nei silenzi (lunghissimi), magnifico poi nel crearsi un pubblico dalla testa libera, liberissima e dal cattivo carattere. Come lui. Imprendibile. E imperdibile».