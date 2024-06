Musica, spettacolo e cultura. Torna a nuova vita l'Anfiteatro romano: gli eventi dell'estate

Frutto di un accordo tra Comune di Ancona e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, dal 21 giugno torna a nuova vita l'Anfiteatro romano con una nutrita programmazione che si protrarrà per tutta l'estate. Con i suoi 780 posti resi disponibili dopo i lavori di risistemazione degli spazi, l'Anfiteatro accoglierà incontri e rappresentazioni di alto livello.

Un nuovo spazio

Dopo i primi interventi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, l'Amministrazione comunale ha programmato per l'Anfiteatro romano un'altra serie di opere di manutenzione delle strutture presenti in loco. L'anfiteatro sarà dunque lo scenario di una serie di rappresentazioni diverse, oltre a quelle dei Teatri antichi uniti (Tau).

Una nuova stagione

Si comincia venerdì 21 e sabato 22 giugno con gli appuntamenti di Popsophia, che proporrà la prima edizione di Ankoneide, promossa da Comune di Ancona e Regione Marche. Il calendario prevede due philoshow di filosofia e musica per celebrare la data simbolica del solstizio d’estate. Le due serate saranno dedicate rispettivamente al momento di passaggio che segna l’inizio della stagione estiva e alla figura iconica e rivoluzionaria di Raffaella Carrà.

A luglio sarà la volta di Ancona Jazz, che partirà martedì 16 luglio all’Anfiteatro con il quartetto del pianista e cantante Sergio Cammariere, allargato al violoncello di Giovanna Famulari. Si prosegue venerdì 19 con Rossana Casale e il suo gruppo, che presenteranno il nuovo disco Almost Blue e si conclude venerdì 26 luglio con il duo Fresu e Marcotulli (tromba e pianoforte).

Il programma dei Teatri antichi uniti (Tau) prevede due spettacoli, in cartellone lunedì 22 luglio e giovedì 8 agosto. Il 22 luglio va in scena l'Anfitrione di Plauto, interpretato e diretto da Emilio Solfrizzi. Per la sera dell’8 agosto Tau propone l’Edipo a Colono di Sofocle, con l’adattamento e la regia di Giuseppe Argirò. I quattro eventi di Adriatico Mediterraneo chiuderanno la stagione estiva dell’Anfiteatro. Il cartellone completo di AdMed sarà presentato nella tradizionale conferenza stampa. La biglietteria sarà a cura di Amat, con prevendita su Vivaticket.

Le dichiarazioni

"Avevamo annunciato un’estate ricca e intensa e la nostra proposta si concretizza non solo con la ricchezza dei contenuti - afferma il sindaco Silvetti ma anche con contenitori di particolare pregio, come l’Anfiteatro, che siamo orgogliosissimi di riaprire a tutte le persone che ci verranno a trovare e che renderanno viva e vitale la città di Ancona. Ringrazio la sovrintendente architetto Cecilia Carlorosi perché ha subito manifestato una grandissima disponibilità, comprendendo l’importanza di questo momento di restituzione alla città di uno spazio, non solo fisico, ma soprattutto profondamente identitario per Ancona, di cui è cuore pulsante. L’Anfiteatro rappresenta un triangolo formidabile per Ancona, insieme con la Mole Vanvitelliana e con l’Arena del Mare, che va a caratterizzare un percorso ideale all’interno della città».

Giovanni Seneca – Direttore artistico del Festiva Adriatico Mediterraneo: «Sicuramente la riapertura dell'anfiteatro romano, rimasto chiuso per dodici anni, è un evento epocale per Ancona. Ritorna alla città uno spazio molto bello e questo ci rende felici. L’edizione 2024 di Adriatico Mediterraneo avrà come focus la Grecia. Interverranno, come sempre, artisti nazionali e internazionali. Il programma sarà presentato con una apposita conferenza stampa, in cui saranno illustrati gli appuntamenti che dal 26 al 29 agosto si svolgeranno all'Anfiteatro romano».