Andrea Dominici e Radosia Jasik: jazz all'ombra degli ulivi

Giovedì 6 agosto, alle ore 19, tra gli ulivi dell'Aia di Moroder, si potranno ascoltare le note del duo Andrea Dominici e Radosia Jasik al pianoforte. Originale concerto che vede l’abbraccio fra il jazz di Dominici e la classica di Jasik. Ognuno suonerà il proprio repertorio, poi i due si incroceranno e infine affronteranno Duke Ellington a quattro mani. Per collocazione sul prato al tramonto, qualità della musica e degli interpreti, bontà dei vini e della cucina di Moroder, possiamo ben dire che si tratterà di un momento di rara godibilità.

Andrea Dominici è nato a Lecco, ma risiede a New York dal 2012. Ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, e negli Usa ha avuto modo di suonare con tutti i massimi esponenti della scena attuale del jazz. Laureatosi alla Juilliard School, ha inciso un disco accanto a Peter Washington e Billy Drummond. Da ultimo è arrivato secondo al Premio Urbani 2020 dietro Sophia Tomelleri. Radosia Jasik, pianista polacca, vive a New York dal 2013. Vincitrice anche lei di numerosi concorsi internazionali, ha esordito alla Carnegie Hall nel 2015 e sta per laurearsi in “Music Performance” alla Hartt School nel Connecticut. In collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e il Consolato di Polonia delle Marche

Biglietti: Ingresso 15 euro con calice di rosato e cartoccio di fritti. Si consiglia l'acquisto sul circuito vivaticket.com (posti limitati). Tramite Vivaticket attivando la modalità print@home si può stampare il biglietto a casa e presentarlo all'ingresso, varrà infatti come titolo di ingresso senza il bisogno di passare in biglietteria. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. Prenotazione a info@anconajazz.com o da Moroder ai numeri 071 898232 / 331 6342256.