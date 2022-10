Ancona festeggia il ventennale del suo teatro: brindisi collettivo aperto a tutta la cittadinanza

ANCONA - Il ventennale della riapertura del Teatro delle Muse si festeggerà con un brindisi collettivo informale, aperto a tutti i cittadini che lo desiderano, venerdì 14 ottobre, al termine della rappresentazione del secondo titolo in cartellone della stagione lirica anconetana.

Subito dopo l' attesa prima di “Il matrimonio segreto”, indicativamente attorno alle 23,30, calici alzati nella piazza antistante, per brindare al teatro cittadino, tempio della lirica e “casa” della prosa, della danza, della musica e di innumerevoli altre manifestazioni artistiche e culturali, quale irrinunciabile punto di riferimento e di incontro per la comunità dorica di questo nuovo secolo. Ciascuno potrà poi portarsi a casa, come ricordo, il bicchiere realizzato per l'occasione. Sul palco, venerdì 14 e domenica 16, andrà in scena il dramma giocoso in due anni di Giovanni Berti, musicato da Domenico Cimarosa. Dopo Attila di Verdi, rappresentato alle Muse nei giorni scorsi, si tratta di una nuova produzione della Fondazione Teatro delle Muse, contraddistinta da un cast di giovani talenti (Veronica Granatiero, Maria Sardaryan, Mariangela Marini, Tommaso Barea, Pierluigi D'Aloia, accanto al veterano Filippo Morace), con la regia di Marco Baliani.

Le scene e le luci sono di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini. L'Orchestra G.Rossini è diretta dalla stella nascente della conduzione d'orchestra in Italia, il giovanissimo Maestro Diego Ceretta. “Il matrimonio segreto” è stato presentato oggi dalla direttrice della Fondazione, Velia Papa e dal Direttore Artistico, Vincenzo De Vivo, assieme alla compagnia al completo. A portare il saluto, i complimenti e gli auguri dell'Amministrazione comunale, l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini.