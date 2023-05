Festa della Repubblica, alle Muse il concerto dell'Orchestra Fiati

ANCONA- Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alle 21 al Teatro delle Muse si terrà il Concerto dell'Orchestra Fiati di Ancona. L'orchestra, con l'oboe solista Francesco Di Rosa e con la direzione del Maestro Mirco Barani, eseguirà musiche di Appermont, Aquilanti, Reed, Bernstein e Marquez. Presenterà la serata Roberto Cardinali. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. Per informazioni ci si può rivolgere al punto informativo l'Edicola IAT in piazza Roma, telefono 3392922855, email edicola.iat@comune.ancona.it.