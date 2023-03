La festa dal sapore marchigiano, torna il BBQ-Porco del Conero: come si accede alla festa

ANCONA- Grigliate, buon cibo, Rosso Conero, musica e tanto relax immersi nel verde del Parco del Conero. Dopo lo stop causa Covid, torna il BBQ – Porco del Conero, l’attesissimo evento organizzato dalla Raval Family e dalle Cantine Moroder, giunto ormai all’ottava edizione. Confermate le due date storiche: il 25 aprile e il primo maggio. Due giornate di festa alle Cantine Moroder dal sapore tutto marchigiano: da mezzogiorno a mezzanotte, griglie roventi, street food per tutti i gusti, djset e vino del territorio immersi nella natura. Non mancheranno proposte per vegetariani, vegan e celiaci. «Il BBQ - Peace Pork & Music nel tempo è diventato una manifestazione di grande richiamo. La sua declinazione BBQ - Porco del Conero nasce nel 2012 della mente della Raval Family, locale da quasi vent’anni al centro della nightlife anconetana, e si concretizza nel rapporto con le Cantine Moroder- spiegano gli organizzatori-. Già dal nome, volutamente ironico, si è scelto di valorizzare l’ubicazione esclusiva, gli incantevoli vigneti della Tenuta oltre che il vino e il cibo, da sempre garanzia di qualità». Negli anni l’evento è riuscito a richiamare 12.000 presenze ponendosi come alternativa al classico party serale. «Oltre che attirare ragazzi provenienti da tutto il Centro Italia, infatti, BBQ - Porco del Conero è un evento ideale per famiglie e un'occasione irripetibile per stare insieme all’aria aperta fin da pranzo» dicono dalla Raval Family.

E proprio per il grande afflusso si potrà accedere al BBQ esclusivamente con taxi o con gli autobus navetta che partiranno dal parcheggio dello Stadio del Conero e che faranno spola in maniera continuativa da mezzogiorno a mezzanotte. Tutta Montacuto sarà monitorata da personale su strada e da carroattrezzi attivi e l’accesso non sarà consentito né con automezzi né con motoveicoli. Solo i possessori di permesso potranno accedere all’area. Quest’anno i barbecue del 25 Aprile e del 1 Maggio sono marchiati “Grigliata italiana” con Qualità è Amore. Tra le conferme: Maya Senza Glutine, food truck con proposte vegetariane, vegan e celiache e Octofood - Cucina itinerante, dedicato al pesce. Confermata anche la presenza di un punto gelato degli amici di Gelato Radicale. La musica sarà protagonista con due grandi dancefloor. Il 25 Aprile ad aprire le danze saranno i DJ del REDD - Raval Electronic Dance Department, di ispirazione techno ed elettronica, mentre nel secondo stage ci sarà il sound rock di Toky & Alteria da Virgin Radio insieme a Mata Jr. Il Primo Maggio spazio al VodkatroniK, party a vocazione eclettica, e al Caligula Sound System con sonorità roots & reggae per il ritorno della Reggata del Conero. La Raval Family, società che gestisce il RAVAL e O Acqua O Vino, è anche organizzatrice di numerosi progetti ed eventi come il Gran Mercato del Pia’, Ancona Street Food Festival, Raval Family XMas Garage e FARgO al Parco del Cardeto.