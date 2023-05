Al Teatro Sperimentale va in scena la beneficenza: sul palco tanti artisti locali a sostegno della Lega del Filo d'Oro

ANCONA- Domenica 21 Maggio alle ore 20,30, al Teatro Sperimentale Ancona va in scena la beneficenza. Una serata di spettacolo ricca di sport, musica e cabaret con molti artisti regionali che metteranno a disposizione il loro talento e naturalmente la propria arte per la raccolta fondi a sostegno della Lega del Filo D’oro. Saranno presenti: il cantautore Michele Pecora, la cabarettista Lucia Fraboni, il violinista Marco Santini, dallo Zecchino D’oro Anita Bartolomei e Nicole Marzaroli, l’attore e doppiatore Luca Violini, il tenore David Mazzoni, la cantante Gloria Conti, il pianista Alberto Cartuccia Cingolani, il mago Giacomo Seri e le scuole di danza “Il Balletto delle Marche”, Happiness e Axe’. Conduce Marco Zingaretti. All’interno della serata si svolgerà la finale del contest di Tvrs “Like Music Marche”. La serata verrà poi trasmessa martedì 23 maggio su Tvrs, canale 13. I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati su Vivaticket e il ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro. Con l’evento di domenica prossima si conclude la maratona di raccolta fondi promossa dall’Emittente locale a sostegno della Fondazione che, da domenica 14 maggio promosso in tutte le trasmissioni il numero 45514.