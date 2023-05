Stoccafisso de San Ceriago, il piatto tradizionale anconetano in un evento che coinvolge i ristoranti della città

Orario non disponibile

ANCONA - Prosegue con successo l’iniziativa avviata il 2 maggio dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana fino a venerdì 12 maggio; un grande evento per omaggiare un’antica tradizione culinaria che ha reso caratteristica la cucina anconetana che è possibile degustare in 31 ristoranti.

La manifestazione accattivante, consente di lanciare anche la stagione turistica, dichiara il presidente dell’Accademia Pericle Truja; occorre fare di tutto per attirare i turisti anche stranieri, non solo con le bellezze paesaggistiche e con i beni archeologici e storico artistici, ma anche con la buona cucina. I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Da Giacchetti, Elis Marchetti Conero Golf, Emilia Baia di Portonovo, Il Fortino Napoleonico, l’Arnia del Cuciniere, L’Accademia di Agugliano, La Botte, La Cantinetta del Conero, Il Mago di Morro D’Alba, La Degosteria, La Moretta, La Tavola del Carmine, La Vecchia Osteria, Le Tredici Cannelle, La Bitta, Manifattura di Mare, Maffy Camera Café, Miscia Vino e Cucina, Osteria Bottega di Pinocchio, Osteria del Baffo, Osteria del Pozzo, Pesci Fuor D’Acqua, Ristorante Gino, Ristorante 60126, Trattoria Carotti, Trattoria Da Nordio, Trattoria del Piano, Trattoria Irma, Trattoria La Cantinetta, Trattoria Mafalda, Wine not?.

Al prezzo concordato di 28 euro sarà possibile degustare un entrèe a base di stoccafisso, una porzione di stoccafisso con le patate, un calice di vino, pane acqua e caffè. L’offerta è disponibile solo su prenotazione. Lo Stoccafisso de San Ceriago è una vera e propria novità che è arrivata alla sua terza edizione afferma la vicepresidente dell’Accademia, Cassandra Mengarelli – e visto il successo ottenuto nei primi due anni abbiamo deciso di proseguire, anche prolungando il periodo ed allargando il territorio coprendo l’area vasta dell’anconitano. Infatti, quest’anno oltre ad aver confermato il periodo di 10 giorni, adesso lo stoccafisso De San Ceriago potrà essere degustato anche nel fine settimana. In queste iniziative, ha aggiunto Gilberto Gasparoni tesoriere dell’Accademia dello Stoccafisso, vengono utilizzati ed esaltati tutti i prodotti, ad eccezione del merluzzo, che sono a km zero, valorizzando quindi le produzioni locali, dai sapori, ai pomodori, alle patate all’olio di oliva vergine, al pane ed ai “grandi” vini, a partire dal verdicchio che sono delle vere eccellenze anconitane e marchigiane. Quindi c’è ancora tempo per degustare lo stoccafisso all’Anconitana fino al prossimo venerdì 12.