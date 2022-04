Mostre, l'anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino

ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero ospita una mostra in piena sintonia con il clima pasquale: "L'anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino".

La mostra, ad ingresso libero, propone un’interpretazione degli apostoli nei momenti intensissimi e drammatici degli ultimi giorni di Gesù. Si tratta dodici sculture in legno di cedro e altrettanti dipinti realizzati dall’artista veronese Antonio Amodio. Ogni apostolo ha una propria personalità e una propria voce grazie alle parole del Monsignor Martino Signoretto, Vicario alla cultura della Diocesi di Verona che ha ideato i racconti, interpretati dall’attore Alessio Tessitore e udibili tramite QRcode.

Il curatore della mostra, Davide Adami parla della bellezza anticlassica di queste opere, nate da una ferita, da uno scarto, alcune lasciate al naturale, altre con una cromia tale da influire sulle qualità tattili delle sculture stesse. Le sculture, infatti, sono state realizzate con gli alberi abbattuti dalla forza della natura (il 23 agosto 2020 durante una forte tempesta a Verona).

La mostra, ideata in linea con il modello valoriale e organizzativo “Tessere relazioni per il bene comune” della Fondazione Verona Minor Hierusalem, rientra anche nel progetto “Musei integrati” promosso dall’ICOM Italia, dal Muse e dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici, che mira a far crescere la consapevolezza della sostenibilità nell’ecosistema dei Musei italiani. L’orario di apertura: da martedì a domenica 16:00 - 19:00; domenica e festivi anche 10:00 - 13:00.

Per le famiglie, da sempre nostro pubblico affezionato, abbiamo pensato ad un'attività da svolgersi nella Collezione Design a partire da sabato 16 aprile. Si tratta di "Oggetti alla mano", un'attività per scoprire di che materiale sono fatti, come funzionano, a cosa servono, come si usano gli oggetti iconici della storia del Design italiano ospitati nei nostri spazi. Gli oggetti esposti andranno maneggiati, soppesati, esplorati mettendo in moto più sensi per scoprire che non sono silenziosi, si muovono e non passano inosservati. Ognuno di loro ha una storia da raccontare, un designer che lo ha ideato e disegnato per la prima volta e un'azienda che lo produce. AI bambini verrà consegnata una scheda d'indagine da compilare, oggetti da ridisegnare e ricostruire con la tecnica del collage, per portare a casa il proprio pezzo di Design.

Info, costi e prenotazione

Prenotazione obbligatoria. Telefono e whatsapp: 335 56 96 985 E-mail: didattica@museoomero.it

Ingresso mostra: gratuito

Ingresso Collezione Design: 5 euro.

Attività "Oggetti alla mano" gratuita.